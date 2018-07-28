В Великобритании предложили ввести для Facebook налог на фейковые новости

Британские парламентарии предложили брать плату за распространение фейковых новостей с таких интернет-компаний, как Facebook, Google и Twitter. Они также считают необходимым предоставить компаниям особый статус, предусматривающий повышенную ответственность за распространяемые данные.

"Мы сейчас столкнулись с кризисом использования данных в интернете и манипуляцией персональными данными", - говорится в докладе комиссии по цифровым технологиям, культуре и медиа при палате общин.

Доклад должен был быть опубликован в воскресенье, 29 июля, однако некоторые его части уже оказались доступны в интернете. Комиссия также отметила, что "существующие юридические рамки не адаптированы к быстро развивающемуся цифровому миру".

На протяжении последних месяцев британская комиссия изучала возможные меры реагирования на появление фальшивых новостей и пыталась измерить силу их влияния на результаты выборов в Соединенном Королевстве.

Президент комиссии Дэмиан Коллинз считает, что Facebook и другие платформы должны усилить защиту пользовательских данных. Он предложил пересмотреть статус интернет-компаний и возложить на корпорации большую ответственность за данные пользователей. По мнению Коллинза, благодаря этому компании больше не смогут отказываться от ответственности за утечку информации, ссылаясь на то, что на их серверах данные "всего лишь хранятся".

Введение налогов для компаний, также предложенное комиссией, должно помочь в том числе профинансировать программы обучения цифровой грамотности в Британии.

Британская комиссия также вновь обратилась к главе Facebook Марку Цукербергу с просьбой лично приехать на заседание, чтобы "ответить на многочисленные вопросы, на которые Facebook пока не дал удовлетворительного ответа". Впервые Цукерберга позвали в британский парламент в марте, миллиардер предпочел отправить на встречу одного из своих заместителей.

Напомним, портал для проверки фейковых новостей создадут в Латвии.