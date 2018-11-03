У Британії запропонували повернути смертну кару
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Депутат консервативної партії і колишній британський міністр Джон Хейз звернувся до міністра юстиції Сполученого Королівства Девіда Гока з проханням розглянути "потенційні переваги " смертної кари, передає УНН з посиланням на The Independent.
Варіант покарання у вигляді смертної кари “має бути доступним для судів” у випадках, подібних до нападу на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році, сказав він.
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Нападник Халід Масуд тоді був застрелений озброєними офіцерами після того, як збив пішоходів та смертельно поранив офіцера поліції. Хейс зазначив, що, якщо б він вижив, було б “доцільно” злочинця повісити.
У письмовому зверненні до міністра юстиції депутат закликав “провести оцінку потенційних можливостей подання законодавчих пропозицій щодо повторного введення смертної кари для вирішення насильницьких злочинів”.
Відповідаючи, заступник міністра юстиції Едвард Аргар заявив, що уряд “виступає проти застосування смертної кари за будь-яких обставин і не планує її повторно вводити”.
Зазначимо, остання страта відбулася Сполученому Королівстві в 1964 році. У 2003 році Британія ратифікувала 13-й протокол Європейської конвенції з прав людини, який повністю забороняє смертну кару.
Нагадаємо, у четвер у США вперше з 2013 року засудженого стратили на електричному стільці.