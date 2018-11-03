В Британии предложили вернуть смертную казнь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Депутат консервативной партии и бывший британский министр Джон Хейз обратился к министру юстиции Соединенного Королевства Дэвида Гока с просьбой рассмотреть "потенциальные преимущества" смертной казни, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Вариант наказания в виде смертной казни "должен быть доступным для судов" в случаях, подобных нападению на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году, сказал он.
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Нападающий Халид Масуд тогда был застрелен вооруженными офицерами после того, как сбил пешеходов и смертельно ранил офицера полиции. Хейс отметил, что, если бы он выжил, было бы "целесообразно" преступника повесить.
В письменном обращении к министру юстиции депутат призвал "провести оценку потенциальных возможностей представления законодательных предложений относительно повторного введения смертной казни для решения насильственных преступлений".
Отвечая, заместитель министра юстиции Эдвард Аргар заявил, что правительство "выступает против применения смертной казни при любых обстоятельствах и не планирует ее повторно вводить".
Отметим, последняя казнь состоялась Соединенном Королевстве в 1964 году. В 2003 году Великобритания ратифицировала 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека, который полностью запрещает смертную казнь.
Напомним, в четверг в США впервые с 2013 года осужденного казнили на электрическом стуле.