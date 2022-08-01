У Британії закликали рф дотримуватися "зернової угоди" та припинити спалювати і красти українське зерно

Цитата



«Це такий важливий крок (вихід із порту Одеси першого судна з українським зерном – ред.), але це перший крок. рф тепер потрібно поважати свою сторону цієї угоди та дозволити кораблям із зерном безпечно пройти. І їм потрібно припинити спалювати та привласнювати українське зерно», - ідеться в повідомленні Сіммонс.

Доповнення

Сьогодні, 1 серпня, вранці перше судно із українським зерном вийшло з одеського порту.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що вихід першого судна із українським зерном з одеського порту – це прогрес у забезпеченні зерном, що має прогодувати мільйони людей у всьому світі. Посольство США у Києві при цьому зазначило, що світ спостерігатиме за продовженням виконання угоди.