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У Британії закликали рф дотримуватися "зернової угоди" та припинити спалювати і красти українське зерно

У Британії закликали рф дотримуватися "зернової угоди" та припинити спалювати і красти українське зерно

Київ • УНН

 • 110191 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс звернулася до російської влади з призивом припинити спалювати та привласнювати українське зерно, а також дотримуватися «зернової угоди». Відповідну заяву Сіммонс зробила у своєму Twitter, інформує УНН.

Цитата

«Це такий важливий крок (вихід із порту Одеси першого судна з українським зерном – ред.), але це перший крок. рф тепер потрібно поважати свою сторону цієї угоди та дозволити кораблям із зерном безпечно пройти. І їм потрібно припинити спалювати та привласнювати українське зерно», - ідеться в повідомленні Сіммонс.

Доповнення 

Сьогодні, 1 серпня, вранці перше судно із українським зерном вийшло з одеського порту. 

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що вихід першого судна із українським зерном з одеського порту – це прогрес у забезпеченні зерном, що має прогодувати мільйони людей у всьому світі. Посольство США у Києві при цьому зазначило, що світ спостерігатиме за продовженням виконання угоди.

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