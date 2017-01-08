У Британії виступили за відсторонення Росії від Олімпіади-2018

“Так, я думаю, що вони (російські спортсмени — ред.) мають бути відсторонені. Вони мали бути відсторонені ще від літніх Олімпійських ігор. Міжнародний паралімпійський комітет зробив правильно, на мій погляд, заборонивши участь Росії. А МОК все зіпсував”, — сказав Д.Кенуорті.

За його словами, проблемою є те, що у цьому питанні багато політики.

“Ми продовжуємо отримувати заперечення і дивні заяви про те, чи була підтримка (допінгу — ред.) державою чи ні. Що нам потрібно зробити, так це змусити Росію повернутися в рамки правил, а це потребує значного часу і зусиль.”