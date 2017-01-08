В Британии выступили за отстранение России от Олимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Россия должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 после допинг-скандала. Об этом сказал председатель Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенуорти, передает УНН со ссылкой на BBC.
"Да, я думаю, что они (российские спортсмены - ред.) должны быть отстранены. Они должны быть отстранены еще от летних Олимпийских игр. Международный паралимпийский комитет сделал правильно, на мой взгляд, запретив участие России. А МОК все испортил ", - сказал Д.Кенуорти.
По его словам, проблема в том, что в этом вопросе много политики.
"Мы продолжаем получать возражения и странные заявления о том, была поддержка (допинга - ред.) государством или нет. Что нам нужно сделать, так это заставить Россию вернуться в рамки правил, а это требует значительного времени и усилий. "