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В Британии выступили за отстранение России от Олимпиады-2018

В Британии выступили за отстранение России от Олимпиады-2018

Киев • УНН

 • 11528 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Россия должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 после допинг-скандала. Об этом сказал председатель Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенуорти, передает УНН со ссылкой на BBC.

"Да, я думаю, что они (российские спортсмены - ред.) должны быть отстранены. Они должны быть отстранены еще от летних Олимпийских игр. Международный паралимпийский комитет сделал правильно, на мой взгляд, запретив участие России. А МОК все испортил ", - сказал Д.Кенуорти.

По его словам, проблема в том, что в этом вопросе много политики.

"Мы продолжаем получать возражения и странные заявления о том, была поддержка (допинга - ред.) государством или нет. Что нам нужно сделать, так это заставить Россию вернуться в рамки правил, а это требует значительного времени и усилий. "

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