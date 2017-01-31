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У Британії та Вельсі посмертно помилують близько 50 тис. геїв

У Британії та Вельсі посмертно помилують близько 50 тис. геїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У Англії та Вельсі посмертно помилують тисячі геїв і бісексуалів, засуджених за сексуальні ‎злочини декілька десятиліть тому, передає УНН з посиланням на ВВС.

Так, за ухваленим урядом законом, названим на честь математика Алана Тюрінга, реабілітація ‎торкнеться 49 тис. осіб.

До того живі засуджені також автоматично отримають помилування.‎

За словами заступника міністра юстиції Британії Сема Гаймаха, це "дійсно знаменний день".

‎‎"Ми ніколи не зможемо забрати заподіяну шкоду, проте ми вибачилися і вжили заходів для ‎виправлення несправедливості", – заявив він.‎

Помилування анонсували ще минулого року, проте лише зараз закон отримав офіційне ‎королівське схвалення і набув чинності.‎

Натхненником до такого кроку став математик Алан Тюрінг, який під час ‎Другої світової війни зробив вирішальний внесок у злам шифрів німецької ‎машини "Енігма".‎

Його засудили за гомосексуалізм і 1952 року змусили пройти хімічну кастрацію, ‎яка, як вважають, могла стати однією з причин його самогубства два роки по тому.‎

‎2013 року королева Єлизавета II помилувала науковця.‎

Зазначається також, що сексуальні контакти між чоловіками були кримінальним злочином в Англії і Уельсі ‎до 1967 року, в Шотландії - до 1980 року, а в Північній Ірландії - до 1982 року.‎

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