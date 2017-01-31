У Британії та Вельсі посмертно помилують близько 50 тис. геїв
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Англії та Вельсі посмертно помилують тисячі геїв і бісексуалів, засуджених за сексуальні злочини декілька десятиліть тому, передає УНН з посиланням на ВВС.
Так, за ухваленим урядом законом, названим на честь математика Алана Тюрінга, реабілітація торкнеться 49 тис. осіб.
До того живі засуджені також автоматично отримають помилування.
За словами заступника міністра юстиції Британії Сема Гаймаха, це "дійсно знаменний день".
"Ми ніколи не зможемо забрати заподіяну шкоду, проте ми вибачилися і вжили заходів для виправлення несправедливості", – заявив він.
Помилування анонсували ще минулого року, проте лише зараз закон отримав офіційне королівське схвалення і набув чинності.
Натхненником до такого кроку став математик Алан Тюрінг, який під час Другої світової війни зробив вирішальний внесок у злам шифрів німецької машини "Енігма".
Його засудили за гомосексуалізм і 1952 року змусили пройти хімічну кастрацію, яка, як вважають, могла стати однією з причин його самогубства два роки по тому.
2013 року королева Єлизавета II помилувала науковця.
Зазначається також, що сексуальні контакти між чоловіками були кримінальним злочином в Англії і Уельсі до 1967 року, в Шотландії - до 1980 року, а в Північній Ірландії - до 1982 року.