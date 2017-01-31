В Британии и Уэльсе посмертно помилуют около 50 тыс. геев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Англии и Уэльсе посмертно помилуют тысячи геев и бисексуалов, осужденных за сексуальные преступления несколько десятилетий назад, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Так, согласно принятому правительством закону, названному в честь математика Алана Тьюринга, реабилитация коснется 49 тыс. человек.
Живые осужденные также автоматически получат помилование.
По словам заместителя министра юстиции Британии Сэма Гаймаха, это "действительно знаменательный день".
"Мы никогда не сможем забрать причиненный вред, однако мы извинились и приняли меры для исправления несправедливости", – заявил он.
Помилование анонсировали еще в прошлом году, однако лишь сейчас закон получил официальное королевское одобрение и вступил в силу.
Вдохновителем такого шага стал математик Алан Тьюринг, который во время Второй мировой войны внес решающий вклад во взлом шифров немецкой машины "Энигма".
Его осудили за гомосексуализм и в 1952 году заставили пройти химическую кастрацию, которая, как считают, могла стать одной из причин его самоубийства два года спустя.
В 2013 году королева Елизавета II помиловала ученого.
Отмечается также, что сексуальные контакты между мужчинами были уголовно наказуемым преступлением в Англии и Уэльсе до 1967 года, в Шотландии - до 1980 года, а в Северной Ирландии - до 1982 года.