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У Британії склали рейтинг країн, які ухиляються від податків

У Британії склали рейтинг країн, які ухиляються від податків

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Британські громадські працівники склали рейтинг офшорів і виявили "вісь ухилення від податків". До топ-10 рейтингу потрапило одразу декілька британських заморських територій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tax Justice Network.

Цей показник було розпочато 28 травня 2019 року і буде виходити кожні два роки. До нового рейтингу увійшло 64 держави і території.

До топ-10 рейтингу потрапило відразу декілька британських заморських територій, коронних володінь або держав, що входять до Співдружності націй: Британські Віргінські острови зайняли перше місце, Бермудські острови - друге, Кайманові острови - третє, острів Джерсі - сьоме і Багамські острови - дев'яте.

Окрім них, у першу десятку увійшли Нідерланди – 4-те місце, Швейцарія – 5-те, Люксембург – 6-те, Сінгапур – 8-ме і Гонконг – 10-те.

Нагадаємо, Євросоюз планує розширити "чорний список" офшорів десятьма новими країнами, зокрема туди внесуть Бермудські Острови.

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