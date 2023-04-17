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У Британії розпочали розслідування щодо декларації прем'єра Ріші Сунака

У Британії розпочали розслідування щодо декларації прем'єра Ріші Сунака

Київ • УНН

 • 635076 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Великій Британії розпочали розслідування щодо декларації прем'єр-міністра Ріші Сунака. Вважається, що розслідування пов’язане із відношенням Сунака до компанії по догляду за дітьми, інвестором якої є його дружина. І яка не вказана в його декларації, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Комісар Деніел Грінберг відкрив розслідування щодо прем'єр-міністра в четвер минулого тижня, повідомляється на веб-сайті комісара. У записі сказано лише, що він стосується параграфа шостого оновленого кодексу поведінки для депутатів, у якому сказано, що вони «повинні завжди бути відкритими та відвертими, заявляючи про будь-який відповідний інтерес до будь-якої роботи палати чи її комітетів».

Компанія Кoru Kids, яка входить до шести приватних постачальників послуг з догляду за дітьми, повинна ймовірно, скористатись пілотною схемою, запропонованою в бюджеті минулого місяця, щоб заохотити людей стати няньками, при цьому 1200 фунтів стерлінгів пропонують тим, хто навчається через агентство. Дружина Сунака, Акшата Мурті, вказана як акціонер компанії.

28 березня Сунак не згадав про зацікавленість своєї дружини, коли говорив про зміни в системі догляду за дітьми перед комітетом зі зв’язків. Депутат від Лейбористської партії Кетрін Маккіннелл запитала його, чи є у нього щось для декларування. «Ні, усі мої розкриття інформації оголошуються звичайним способом», — сказав він Маккіннелл.

Пізніше з’ясувалося, що керівники компанії відвідали прийом на Даунінг-стріт через кілька годин після виступу Сунака в комітеті. Сунак не вказує пакет акцій своєї дружини у своєму реєстрі інтересів як депутата, який депутати повинні негайно оновити.

На Даунінг-стріт стверджували, що в цьому немає необхідності, оскільки Сунак вказав це в окремому реєстрі міністерських інтересів. Однак його ще не опубліковано, оскільки його збирає новий радник з питань інтересів міністерства Лорі Магнус.

Прессекретар Даунінг-стріт заявив: "Ми раді допомогти комісару з'ясувати, чи прозоро було заявлено про його інтерес".

Порушення, пов'язані з реєстрацією інтересів, можуть бути вирішені шляхом так званого виправлення, коли уповноважений і відповідний депутат домовляються про те, як їх можна належним чином зареєструвати. Хоча це позбавило б Сунак потенційної перевірки з боку комітету з питань стандартів, який здійснює нагляд за роботою уповноваженого, це вимагало б від нього визнати свою помилку.

Хоча нереєстрація інтересів може розглядатися як відносно незначне порушення, якщо комісар визнає Сунака винним, це може розглядатися як більш серйозна справа, оскільки він не просто не згадав про інтерес, але й сказав комітету зі зв'язків, що у нього його немає. 

Реєстр інтересів міністрів має оновлюватися двічі на рік, але це відбувається із затримкою через відсутність радника. Реєстр інтересів депутатів, навпаки, оновлюється кожні два тижні.

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