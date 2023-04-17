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В Британии начали расследование относительно декларации премьера Риши Сунака

В Британии начали расследование относительно декларации премьера Риши Сунака

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Великобритании начали расследование по декларации премьер-министра Риши Сунака. Считается, что расследование связано с отношением Сунака к компании по уходу за детьми, инвестором которой является его жена. И не указанная в его декларации, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Комиссар Дэниел Гринберг открыл расследование в отношении премьер-министра в четверг на прошлой неделе, сообщается на веб-сайте комиссара. В записи говорится только, что оно касается шестого параграфа обновленного кодекса поведения для депутатов, в котором говорится, что они «должны всегда быть открытыми и откровенными, заявляя о любом соответствующем интересе к любой работе палаты или ее комитетов».

Компания Koru Kids, которая входит в число шести частных поставщиков услуг по уходу за детьми, должна, вероятно, воспользоваться пилотной схемой, предложенной в бюджете прошлого месяца, чтобы поощрить людей стать нянями, при этом 1200 фунтов стерлингов предлагается тем, кто обучается через агентство. Жена Сунака, Акшата Мурти, указана в качестве акционера компании.

28 марта Сунак не упомянул о заинтересованности своей жены, когда говорил об изменениях в системе ухода за детьми перед комитетом по связям. Депутат от Лейбористской партии Кэтрин Маккиннелл спросила его, есть ли у него что-то для декларирования. «Нет, все мои раскрытия информации объявляются обычным способом», — сказал он МакКиннелл.

Позже выяснилось, что руководители компании посетили прием на Даунинг-стрит через несколько часов после выступления Сунака в комитете. Сунак не указывает пакет акций своей жены в своем реестре интересов как депутата, который они должны немедленно обновить.

На Даунинг-стрит утверждали, что в этом нет необходимости, поскольку Сунак указал это в отдельном реестре министерских интересов. Однако он еще не опубликован, поскольку его собирает новый советник по вопросам интересов министерства Лори Магнус.

Пресс-секретарь Даунинг-стрит заявил: "Мы рады помочь комиссару выяснить, прозрачно ли было заявлено о его интересе".

Нарушения, связанные с регистрацией интересов, могут быть решены путем так называемого исправления, когда уполномоченный и соответствующий депутат договариваются о том, как они могут быть должным образом зарегистрированы. Хотя это избавило бы Сунак от потенциальной проверки со стороны комитета по стандартам, который осуществляет надзор за работой уполномоченного, это потребовало бы от него признать свою ошибку.

Хотя нерегистрация интересов может рассматриваться как относительно незначительное нарушение, если комиссар признает Сунака виновным, это может рассматриваться как более серьезное дело, поскольку он не просто не упомянул об интересе, но и сказал комитету по связям, что у него его нет. 

Реестр интересов министров должен обновляться дважды в год, но это происходит с задержкой из-за отсутствия советника. Реестр интересов депутатов, напротив, обновляется каждые две недели.

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