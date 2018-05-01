У Британії принц Луї отримав свідоцтво про народження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Син принца Вільяма і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, принц Луї Артур Чарльз, отримав свідоцтво про народження, передає УНН із посиланням на Sky News.
Як пише видання, у документі зазначено повне ім’я Луї — Його Королівська Високість принц Луї Артур Чарльз Кембриджський. Хлопчик народився 23 квітня в лікарні лондонського району Вестмінстер.
Також у свідоцтві вказана інформацію про батьків Луї. У графі “рід занять” у Вільяма і Кейт вказано “принц Великої Британії” і “принцеса Великої Британії” відповідно.
Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон вибрали ім'я для свого новонародженого сина – маленького принца звати Луї Артур Чарльз.
Як повідомляв УНН, 23 квітня герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила сина, який став третьої дитиною у неї та принца Вільяма.