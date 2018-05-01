В Британии принц Луи получил свидетельство о рождении
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Сын принца Уильяма и герцогиня Кембриджской Кейт Миддлтон, принц Луи Артур Чарльз, получил свидетельство о рождении, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Как пишет издание, в документе указано полное имя Луи - Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский. Мальчик родился 23 апреля в больнице лондонского района Вестминстер.
Также в свидетельстве указана информацию о родителях Луи. В графе "род занятий" в Уильяма и Кейт указано "принц Великобритании" и "принцесса Великобритании" соответственно.
Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя для своего новорожденного сына - маленького принца зовут Луи Артур Чарльз.
Как сообщал УНН, 23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьей ребенком у нее и принца Уильяма.