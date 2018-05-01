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В Британии принц Луи получил свидетельство о рождении

Киев • УНН

 • 12748 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Сын принца Уильяма и герцогиня Кембриджской Кейт Миддлтон, принц Луи Артур Чарльз, получил свидетельство о рождении, передает УНН со ссылкой на Sky News.

В Британии принц Луи получил свидетельство о рождении

Как пишет издание, в документе указано полное имя Луи - Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский. Мальчик родился 23 апреля в больнице лондонского района Вестминстер.

Также в свидетельстве указана информацию о родителях Луи. В графе "род занятий" в Уильяма и Кейт указано "принц Великобритании" и "принцесса Великобритании" соответственно.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя для своего новорожденного сына - маленького принца зовут Луи Артур Чарльз.

Как сообщал УНН, 23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьей ребенком у нее и принца Уильяма.

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