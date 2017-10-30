У Британії під картиною XVI століття знайшли невідомий портрет Марії Стюарт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Великобританії при реставрації картини XVI століття під верхнім шаром фарби був виявлений незакінчений портрет королеви Шотландії Марії Стюарт, страченої в 1587 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Знахідка була зроблена під час рентгенівського дослідження портрета лорда-канцлера Шотландії - сера Джона Мейтленда. Він знаходився в експозиції Хем-хауса - палацу, розташованого в Річмонді, передмісті Лондона.
Картина була написана придворним художником Адріаном Вансоном для сина Марії Стюарт, короля Якова VI Шотландського (він же Яків I Англійська) через два роки після її страти.
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Коли був написаний портрет, Єлизавета I, що не залишила спадкоємця, була ще жива, а син Марії Стюарт Яків VI ще не зійшов на англійський трон.
Портрет і рентгенівські знімки знаходиться під ним ескізу будуть виставлені в Шотландської національної галереї.
Нагадаємо, у французькому місті Сен-Жермен-ан-Ле неподалік від Парижа була викрадена картина художника П'єра Огюста Ренуара.