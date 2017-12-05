У Британії назвали найкращий різдвяний фільм усіх часів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На думку британського видання The Independent, кращою кінокартиною для різдвяних свят є трагікомедія Біллі Уайлдера - Квартира (1960 року), передає УНН.
Редакція The Independent вважає, що фільм "Квартира" передає справжній дух Різдва - єдність і надію на світле майбутнє.
"Квартира - це ідеальний фільм про Різдво. Не про таке Різдво, яким би ми хотіли його бачити, з тріском вогню в каміні, дзвоном дзвіночків, снігом. А про реальне Різдво. Іноді веселе, іноді нудне, іноді самотнє," - зазначили у виданні.
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У фільмі описується історія відносин простого клерка Бакстера і дівчини-ліфтера Френ. Картина в 1960 році завоювала п'ять Оскарів, у тому числі і за кращий фільм.