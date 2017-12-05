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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4823 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17377 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97381 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109645 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130100 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106374 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108034 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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В Британии назвали лучший рождественский фильм всех времен

В Британии назвали лучший рождественский фильм всех времен

Киев  •  УНН

 • 41133 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. По мнению британского издания The Independent, лучшей кинокартиной для рождественских праздников является трагикомедия Билли Уайлдера - Квартира (1960 год), передает УНН.

Редакция The Independent считает, что фильм "Квартира" передает настоящий дух Рождества - единство и надежду на светлое будущее.

"Квартира - это идеальный фильм о Рождестве. Не о таком Рождестве, каким бы мы хотели его видеть, с треском огня в камине, звоном колокольчиков, снегом. А о реальным Рождестве. Иногда веселым, иногда скучным, иногда одиноким," - отметили в издании.

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В фильме описывается история отношений простого клерка Бакстера и девушки-лифтерши Фрэн. Картина в 1960 году завоевала целых пять Оскаров, в том числе и за лучший фильм.

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