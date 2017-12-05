В Британии назвали лучший рождественский фильм всех времен

Редакция The Independent считает, что фильм "Квартира" передает настоящий дух Рождества - единство и надежду на светлое будущее.

"Квартира - это идеальный фильм о Рождестве. Не о таком Рождестве, каким бы мы хотели его видеть, с треском огня в камине, звоном колокольчиков, снегом. А о реальным Рождестве. Иногда веселым, иногда скучным, иногда одиноким," - отметили в издании.

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В фильме описывается история отношений простого клерка Бакстера и девушки-лифтерши Фрэн. Картина в 1960 году завоевала целых пять Оскаров, в том числе и за лучший фильм.