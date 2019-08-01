У Британії евакуювали ціле містечко через побоювання руйнування греблі

Так, Агентство з охорони навколишнього середовища випустило попередження про повінь, яке вказує на небезпеку для жителів міста.

У ньому говориться, що рівень води в річці Гойт може "швидко піднятися" в результаті надходження води з водосховища.

"Офіцери і співробітники будуть в школі, щоб дати подальші вказівки, але в даний час ми не впевнені, скільки часу займе евакуація. Будь ласка, прийміть альтернативні заходи, щоб залишитися з друзями/сім'єю, переконайтеся, що взяли з собою домашніх тварин і ліки, які можуть знадобитися протягом декількох днів", - повідомили місцеві правоохоронці.

Як повідомляв УНН, у Франції близько 2,7 тис. людей евакуйовано з кемпінгів через лісову пожежу.