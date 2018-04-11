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У Бресті стартували спільні російсько-білоруські військові навчання

У Бресті стартували спільні російсько-білоруські військові навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. На полігоні Брестський у Білорусі стартували спільні тактичні навчання десантно-штурмових підрозділів Повітряно-десантних військ Росії і білоруських Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Міністерство оборони РФ.

Зазначається, що ротне тактичне угруповання військовослужбовців двох країн десантувалося в заданому районі на майданчику приземлення Сахара на парашутних системах Д-10 і Д-6 з висоти 800 метрів з вертольотів МІ-8 ВПС Збройних сил Білорусі.

Також повідомляється, що друге угрупування скоїло 15-кілометровий марш в призначений район змішаною колоною, до складу якої увійшло понад 70 одиниць автомобільної і броньованої техніки.

"Вперше на території Білорусі в спільному навчанні бере участь інженерно-саперний підрозділ із Псковського з'єднання ПДВ", - сказано в повідомленні.

За даними Міноборони РФ, у вченні задіяно понад 600 військовослужбовців і близько 100 одиниць військової і спеціальної техніки, в тому числі гелікоптери МІ-8 ВПС і військ ППО Збройних сил Білорусі.

Повідомляється, що активна фаза російсько-білоруських військових навчань завершиться 12 квітня.

Як повідомляв УНН, сім тисяч військових збройних сил Греції переміщені на острови Егейського моря та в прикордонну зону на сході країни на тлі сплеску напруженості у відносинах з Туреччиною.

 

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