В Бресте стартовали совместные российско-белорусские военные учения

Отмечается, что ротные тактические группировки военнослужащих двух стран десантировались в заданном районе на площадке приземления Сахара на парашютных системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 метров с вертолетов Ми-8 ВВС Вооруженных сил Беларуси.

Также сообщается, что вторая группировка совершила 15-километровый марш в назначенный район смешанной колонной, в состав которой вошло более 70 единиц автомобильной и бронированной техники.



"Впервые на территории Беларуси в совместном обучении участвует инженерно-саперное подразделение из Псковского соединения ВДВ", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в учении задействовано более 600 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.



Сообщается, что активная фаза российско-белорусских военных учений завершится 12 апреля.



Как сообщал УНН, семь тысяч военных вооруженных сил Греции перемещены на острова Эгейского моря и в пограничную зону на востоке страны на фоне всплеска напряженности в отношениях с Турцией.