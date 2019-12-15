У бразильській Амазонії стали вирубати вдвічі більше дерев

КИЇВ. 15 грудня. УНН. В листопаді у бразильській частині Амазонії вирубали на 104 відсотки більше дерев, ніж роком раніше. З літа 2018 року до середини 2019 року знищено майже 10 тисяч квадратних кілометрів лісу, повідомляє УНН із посиланням на DW.