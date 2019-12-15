У бразильській Амазонії стали вирубати вдвічі більше дерев
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В листопаді у бразильській частині Амазонії вирубали на 104 відсотки більше дерев, ніж роком раніше. З літа 2018 року до середини 2019 року знищено майже 10 тисяч квадратних кілометрів лісу, повідомляє УНН із посиланням на DW.
У бразильській частині Амазонії понад вдвічі збільшилася вирубка лісів. Про це йдеться у результатах аналізу даних бразильського Національного інституту космічних досліджень INPE.
Зокрема, в листопаді в регіоні вирубано 563 квадратних кілометри лісу, що означає зростання на 104 відсотки у порівнянні з листопадом минулого року. При цьому це найбільший показник за один місяць з листопада 2015 року.
В цілому за 11 місяців 2019 року знищено 8974 квадратних кілометрів лісу, в той час як за аналогічний період минулого року цей показник становив майже 4880 квадратних кілометрів.
Раніше були оприлюднені дані INPE, згідно з якими з серпня 2018 року до липня 2019 року в Амазонії були вирубані майже 10 тисяч квадратних кілометрів лісу. Це свідчить про зростання площі вирубки приблизно на 30 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо, група бразильських правозахисників подала позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, звинувативши президента країни Жаіра Болсонару в злочинах проти людяності. Йдеться про лісові пожежі, які вирували в бразильській Амазонії влітку цього року.