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У БПП заявили, що соратники Саакашвілі у Верховній Раді мають скласти мандати

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Після оприлюднення доказів фінансування протестних акцій Міхеіла Саакашвілі командою Віктора Януковича, соратники грузинського політика з числа народних депутатів мають припинити свої повноваження. Про це Голова фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов заявив журналістам у парламенті, передає УНН.

“На моє переконання, після оприлюднення матеріалів Генеральної прокуратури та Служби безпеки, соратники Саакашвілі з числа народних депутатів мають скласти мандати. Якщо вони працюють за гроші Януковича, на словах відстоюють майбутнє України, а кожного дня отримують цю платню, — це є не гідним народного депутата України”, — заявив Голова фракції.

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Герасимов зазначив, що фракція БПП визнає право політика на помилку: “Тому я звертаюсь до тих політиків, кого сьогодні назвав Генеральний прокурор. Можливо вони помилилися, можливо, вони не знали, хто такий Саакашвілі, можливо вони отримували гроші Курченка і не знали, що це гроші Курченка. Якщо вони визнають свою помилку, ми готові і далі визнавати їх членами нашої фракції. Якщо вони цієї помилки не визнають, то я обов’язково зберу фракцію і вже на цьому тижні ми з колегами будемо приймати відповідні рішення”.

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“Хочу звернути увагу, що фінансування акцій Сакашвілі з Росії — це тільки один епізод в російському сценарії повалення влади в Україні „Російська зима“. Це ключовий момент, який я почув в доповіді Генерального прокурора. Зараз правоохоронні органи України займаються і іншими елементами цього плану, для того, щоб не дозволити країні-агресору розкачати ситуацію всередині країни”, — заявив Герасимов.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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