В БПП заявили, что соратники Саакашвили в Верховной Раде должны сложить мандаты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. После обнародования доказательств финансирования протестных акций Саакашвили командой Виктора Януковича, соратники грузинского политика из числа народных депутатов должны прекратить свои полномочия. Об этом Председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил журналистам в парламенте, передает УНН.
"По моему убеждению, после обнародования материалов Генеральной прокуратуры и Службы безопасности, соратники Саакашвили из числа народных депутатов должны сложить мандаты. Если они работают за деньги Януковича, на словах отстаивают будущее Украины, а каждый день получают эту плату, - это является недостойным народного депутата Украины", - заявил председатель фракции.
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Герасимов отметил, что фракция БПП признает право политика на ошибку: "Поэтому я обращаюсь к тем политикам, кого сегодня назвал Генеральный прокурор. Возможно они ошиблись, возможно, они не знали, кто такой Саакашвили, возможно они получали деньги Курченко и не знали, что это деньги Курченко. Если они признают свою ошибку, мы готовы и дальше признавать их членами нашей фракции. Если они этой ошибки не признают, то я обязательно соберу фракцию и уже на этой неделе мы с коллегами будем принимать соответствующие решения".
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"Хочу обратить внимание, что финансирование акций Сакашвили из России - это только один эпизод в российском сценарии свержения власти в Украине "Русская зима". Это ключевой момент, который я услышал в докладе Генерального прокурора. Сейчас правоохранительные органы Украины занимаются и другими элементами этого плана, для того, чтобы не позволить стране-агрессору раскачать ситуацию внутри страны", - заявил Герасимов.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.