В БПП заявили, что соратники Саакашвили в Верховной Раде должны сложить мандаты

"По моему убеждению, после обнародования материалов Генеральной прокуратуры и Службы безопасности, соратники Саакашвили из числа народных депутатов должны сложить мандаты. Если они работают за деньги Януковича, на словах отстаивают будущее Украины, а каждый день получают эту плату, - это является недостойным народного депутата Украины", - заявил председатель фракции.

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Герасимов отметил, что фракция БПП признает право политика на ошибку: "Поэтому я обращаюсь к тем политикам, кого сегодня назвал Генеральный прокурор. Возможно они ошиблись, возможно, они не знали, кто такой Саакашвили, возможно они получали деньги Курченко и не знали, что это деньги Курченко. Если они признают свою ошибку, мы готовы и дальше признавать их членами нашей фракции. Если они этой ошибки не признают, то я обязательно соберу фракцию и уже на этой неделе мы с коллегами будем принимать соответствующие решения".

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"Хочу обратить внимание, что финансирование акций Сакашвили из России - это только один эпизод в российском сценарии свержения власти в Украине "Русская зима". Это ключевой момент, который я услышал в докладе Генерального прокурора. Сейчас правоохранительные органы Украины занимаются и другими элементами этого плана, для того, чтобы не позволить стране-агрессору раскачать ситуацию внутри страны", - заявил Герасимов.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.