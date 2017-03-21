У БПП заявили про необхідність додаткових консультацій щодо ротації у Рахунковій палаті
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У питанні призначення нових членів Рахункової палати проводитимуться додаткові консультації через необхідність знання кандидатами англійської чи французької мов. Про це повідомила заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Ірина Луценко журналістам, передає кореспондент УНН.
І.Луценко пояснила, що наразі лише шість кандидатів з необхідних дев'яти володіють англійською або французькою мовами.
За її словами, для того, щоб їх було дев’ять, треба ще щоб троє принаймні знали також одну з цих мов.
“Оскільки їх є шість, проводяться додаткові консультації”, — сказала парламентар.
І.Луценко уточнила, що у 2017 році вступило у дію законодавство, відповідно до якого кандидати на посади державної служби обов’язково мають володіти “англійською або французькою мовою, якою спілкуються у Європі і світі”.
“Оскільки цей конкурс починався до того, а норма увійшла (в дію — ред.) у 2017 році — виникла така колізія”, — зазначила І.Луценко.
Раніше повідомлялося, що у четвер планується вирішення питання стосовно проведення ротації у Рахунковій палаті.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України розгляне питання щодо призначення голови Рахункової палати 23 березня.