В БПП заявили о необходимости дополнительных консультаций по ротации в Счетной палате

И.Луценко объяснила, что пока только шесть кандидатов из необходимых девяти владеют английским или французским языками.

По ее словам, для того, чтобы их было девять, надо еще чтобы трое знали также один из этих языков.

"Поскольку их есть шесть, проводятся дополнительные консультации", - сказала парламентарий.

И.Луценко уточнила, что в 2017 году вступило в действие законодательство, согласно которому кандидаты на должности государственной службы обязательно должны владеть "английским или французским языком, на котором говорят в Европе и мире".

"Поскольку этот конкурс начинался до того, а норма вошла (в действие - ред.) в 2017 году - возникла такая коллизия", - отметила И.Луценко.

Ранее сообщалось, что в четверг планируется решение вопроса о проведении ротации в Счетной палате.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о назначении главы Счетной палаты 23 марта.