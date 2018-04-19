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У БПП розповіли про процедуру звільнення та призначення членів ЦВК

Київ • УНН

 • 9058 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Розгляд питання оновлення складу Центральної виборчої комісії буде проходити в два етапи. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.

У БПП розповіли про процедуру звільнення та призначення членів ЦВК

"Я сподіваюсь, що ми розглянемо питання ЦВК – буде винесено питання про включення в порядок денний питання про призначення нових членів ЦВК і звільнення старих", - зазначив нардеп.

З його слів, якщо нардепи підтримають це, то процедура буде складатись з двох етапів.

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"Перший – ми звільнимо 13 членів ЦВК, чий строк повноважень вже давно закінчився, другий – ми будемо голосувати по кожній кандидатурі окремо. Таким чином ми повинні затвердити 13 нових членів ЦВК. Голосувати будемо за кожного окремо – які 13 кандидатів наберуть 226 голосів, то вони і стануть членами ЦВК", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, у БПП готові голосувати у четвер за нових членів ЦВК.

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