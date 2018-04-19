В БПП рассказали о процедуре увольнения и назначения членов ЦИК

"Я надеюсь, что мы рассмотрим вопрос ЦИК - будет вынесен вопрос о включении в повестку дня вопрос о назначении новых членов ЦИК и увольнении старых", - отметил нардеп.

По его словам, если нардепы поддержат это, то процедура будет состоять из двух этапов.

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"Первый - мы уволим 13 членов ЦИК, чей срок полномочий уже давно закончился, второй - мы будем голосовать по каждой кандидатуре отдельно. Таким образом мы должны утвердить 13 новых членов ЦИК. Голосовать будем за каждого отдельно - те, 13 кандидатов, которые наберут 226 голосов, они и станут членами ЦИК", - сообщил Гончаренко.

Напомним, в БПП готовы голосовать в четверг за новых членов ЦИК.