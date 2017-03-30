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У БПП назвали заяву МЗС РФ про перевірку українського народу на існування нацизмом

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Заява Захарової про перевірку українського народу на існування — це чистої води нацизм. Так народний депутат України фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook прокоментувала заяву офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової про наміри її відомства “дослідити, хто такий український народ і чого саме він хоче споконвічно” з залученням експертів міжнародників, передає УНН.

“Все частіше РФ зривається на нацистську риторику. Всі ми пам’ятаємо наслідки теорії про чистоту раси у ХХ- му сторіччі. За її допомогою обгрунтовувалось чи мають право на існування ті чи інші народи.

Заява Захарової про перевірку українського народу на існування – це чистої води нацизм. Недаремно Кремль створює міфи про фашизм в Україні. Ця тема, як бачимо, дуже близька сучасному російському керівництву”, – відзначила І.Фріз.

Вона також підкреслила, що такі заяви – це справжнє обличчя російської влади, це стиль їх мислення. “Російський МЗС, закусивши імперські удила, почав вершити долі націй. Наступний крок – концтабори, спалення книжок на площах, боротьба з вільномислячими вже ведеться.

На європейському континенті знов підняв голову нацизм і сьогодні він має російське обличчя. Всі світові лідери мають усвідомити нову загрозу”, – підкреслила І.Фріз.

Раніше у МЗС РФ назвали заборону в'їзду в Україну Ю.Самойловій "цинічним і нелюдський актом".

Українські Національні Новини

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