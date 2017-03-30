В БПП назвали заявление МИД РФ о проверке украинского народа на существование нацизмом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78119 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111327 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169585 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124699 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121814 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115232 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106125 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107377 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103826 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160136 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В БПП назвали заявление МИД РФ о проверке украинского народа на существование нацизмом

В БПП назвали заявление МИД РФ о проверке украинского народа на существование нацизмом

Киев  •  УНН

 • 16992 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Заявление Захаровой о проверке украинского народа на существование - это чистой воды нацизм. Так народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз на своей странице в Facebook прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о намерениях ее ведомства "исследовать, кто такой украинский народ и чего именно он хочет изначально" с привлечением экспертов-международников, передает УНН.

"Все чаще РФ срывается на нацистскую риторику. Все мы помним последствия теории о чистоте расы в ХХ-м веке. С ее помощью обосновывалось имеют право на существование те или иные народы.

Заявление Захаровой о проверке украинского народа на существование - это чистой воды нацизм. Недаром Кремль создает мифы о фашизме в Украине. Эта тема, как видим, очень близка современному российскому руководству", - отметила И.Фриз.

Она также подчеркнула, что такие заявления - это истинное лицо российской власти, это стиль их мышления. "Российский МИД, закусив имперские удилами, начал вершить судьбы наций. Следующий шаг - концлагеря, сожжение книг на площадях, борьба с вильномислячимы уже ведется.

На европейском континенте снова поднял голову нацизм и сегодня он имеет российское лицо. Все мировые лидеры должны осознать новую угрозу", - подчеркнула И.Фриз.

Ранее в МИД РФ назвали запрет въезда в Украину Ю.Самойловий " циничным и бесчеловечным актом".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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