У БПП дали прогноз щодо голосування за членів ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Голосування у Верховній Раді за нових членів Центральної виборчої комісії відбудеться в травні. Про це заявив народний депутат, заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
За словами депутата, щодо питання обрання нових членів ЦВК продовжуються політичні консультації.
"Йдуть перемовини, в нас 14 кандидатів на 13 місць і треба визначитись, хто буде. Щоб ніхто, нікого не підвів при голосуванні. Це не може бути пакетне голосування. Потрібно голосувати поіменно, тому це призвело до того, що зміна членів ЦВК переноситься на травень. В травні проголосуємо без будь-яких порушень регламенту", – сказав Гончаренко.
Нагадаємо, у БПП розповіли про процедуру звільнення та призначення членів ЦВК.