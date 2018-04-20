В БПП дали прогноз по голосованию за членов ЦИК

По словам депутата, по вопросу избрания новых членов ЦИК продолжаются политические консультации.

"Идут переговоры, у нас 14 кандидатов на 13 мест и надо определиться, кто будет. Чтобы никто никого не подвел при голосовании. Это не может быть пакетное голосование. Нужно голосовать поименно, поэтому это привело к тому, что смена членов ЦИК переносится на май. В мае проголосуем без каких-либо нарушений регламента", - сказал Гончаренко.

Напомним, в БПП рассказали о процедуре увольнения и назначения членов ЦИК.