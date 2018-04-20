В БПП дали прогноз по голосованию за членов ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Голосование в Верховной Раде за новых членов Центральной избирательной комиссии состоится в мае. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
По словам депутата, по вопросу избрания новых членов ЦИК продолжаются политические консультации.
"Идут переговоры, у нас 14 кандидатов на 13 мест и надо определиться, кто будет. Чтобы никто никого не подвел при голосовании. Это не может быть пакетное голосование. Нужно голосовать поименно, поэтому это привело к тому, что смена членов ЦИК переносится на май. В мае проголосуем без каких-либо нарушений регламента", - сказал Гончаренко.
Напомним, в БПП рассказали о процедуре увольнения и назначения членов ЦИК.