Розвідка: на Донбасі російські окупанти конфліктують із "місцевими правоохоронними органами"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Командування збройних сил РФ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях призначає на первинні офіцерські посади випускників російських вищих військово-навчальних закладів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки, передає УНН.

“За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ посилює підрозділи російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях за рахунок призначення на первинні офіцерські посади випускників російських вищих військово-навчальних закладів”, — йдеться в повідомленні.

Водночас, для підвищення рівня спеціальної підготовки диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар, через неконтрольовані Україною ділянки кордону продовжують прибувати військовослужбовці з елітних підрозділів спецпризначення ЗС РФ.

Також речник Міноборони повідомив, що за даними Головного управління розвідки, новоприбулі на окуповану територію кадрові російські військовослужбовці відрізняються вкрай негативним ставленням до місцевого населення, особливо до так званих нових громадян Росії, які працюють в системі тилового забезпечення противника. У зв’язку з цим зросла кількість застосування зброї при виникненні конфліктних ситуацій.

“Зокрема, 15 вересня цього року при намаганні застосувати зброю у громадському місці під час суперечки з представниками „місцевих правоохоронних органів“, було важко поранено російського окупанта”, — зазначив Дмитро Гуцуляк.

Нагадаємо, станом на 12:00, 18 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три прицільні ворожі обстріли.

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