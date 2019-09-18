Разведка: на Донбассе российские оккупанты конфликтуют с "местными правоохранительными органами"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Командование вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях назначает на первичные офицерские должности выпускников российских высших военно-учебных заведений. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки, передает УНН.
“По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ усиливает подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях за счет назначения на первичные офицерские должности выпускников российских высших военно-учебных заведений”, — говорится в сообщении.
В то же время, для повышения уровня специальной подготовки диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, через неконтролируемые Украиной участки границы продолжают прибывать военнослужащие из элитных подразделений спецназначения ВС РФ.
Также спикер Минобороны сообщил, что по данным Главного управление разведки, новоприбывшие на оккупированную территорию кадровые российские военнослужащие отличаются крайне негативным отношением к местному населению, особенно к так называемым новым гражданам России, которые работают в системе тылового обеспечения противника. В связи с этим возросло количество применения оружия при возникновении конфликтных ситуаций.
“В частности, 15 сентября этого года при попытке применить оружие в общественном месте во время спора с представителями „местных правоохранительных органов“, был тяжело ранен российский оккупант”, — отметил Дмитрий Гуцуляк.
Напомним, по состоянию на 12:00, 18 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три прицельных враждебных обстрела.