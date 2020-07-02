У Ботсвані масово гинуть слони, причини смертей сотень тварин невідомі - ЗМІ

“З травня з невідомих поки ще причин в дельті річки Окванго померли не менше 350 слонів, — заявив співробітник фонду „Національний парк порятунку“ Найл Макканн. — Це абсолютно безпрецедентна для всієї Африки ситуація, причини якої поки невідомі”. За його словами, “інші тварини незачеплені мором”, що виключає ймовірність отруєння.

У свою чергу влада країни виключила насильницьку смерть слонів. “На загиблих тварин немає ознак, які свідчать про те, що слони були вбиті браконьєрами, — заявив регіональний представник організації захисту дикої природи Дімакацо Нтшебе. — У всіх тварин бивні цілі”. Первісна версія про те, що причиною смерті слонів є поширення серед тварин сибірської виразки не підтвердилася, зазначає південноафриканська радіостанція SABC.

Science Alert повідомляє, що більшість мертвих слонів знайдено біля джерел води в північних частинах дельти річки Окванго, на території одного з найбільш охоронюваних заповідників Ботсвани. Очевидці передають, що перед смертю слони починають ходити колами. Фахівці припускають, що мова може йти про поразку у тварин центральної нервової системи. При цьому в сусідній Намібії поки не зафіксовані випадки дивних смертей серед слонів.

На поточний день в Ботсвані в умовах дикої природи живуть близько 130 тис. слонів. У жодній іншій африканській країні немає такої значної кількості цих тварин. Всього на території Африці зараз налічується 350 тис. слонів.

Як стало відомо раніше, в прошлоі році в Ефіопії масово вмирали бегемоти.