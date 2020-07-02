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В Ботсване массово гибнут слоны, причины смертей сотен животных неизвестны - СМИ

В Ботсване массово гибнут слоны, причины смертей сотен животных неизвестны - СМИ

Киев  •  УНН

 • 43587 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Массовая и необъяснимая гибель слонов продолжается второй месяц на юго-западе Ботсваны. Об этом сообщил в четверг научный портал Science Alert, пишет УНН.

“С мая по неизвестным пока еще причинам в дельте реки Окванго умерли не менее 350 слонов, — заявил сотрудник фонда „Национальный парк спасения“ Найл Макканн. — Это абсолютно беспрецедентная для всей Африки ситуация, причины которой пока неизвестны”. По его словам, “другие животные не затронуты мором”, что исключает вероятность отравления.

В свою очередь власти страны исключили насильственную смерть слонов. “На погибших животных нет признаков, говорящих о том, что слоны были убиты браконьерами, — заявил региональный представитель организации защиты дикой природы Димакацо Нтшебе. — У всех животных бивни целы”. Первоначальная версия о том, что причиной смерти слонов является распространение среди животных сибирской язвы не подтвердилась, отмечает южноафриканская радиостанция SABC.

Science Alert сообщает, что большинство мертвых слонов найдено возле источников воды в северных частях дельты реки Окванго, на территории одного из наиболее охраняемых заповедников Ботсваны. Очевидцы передают, что перед смертью слоны начинают ходить кругами. Специалисты предполагают, что речь может идти о поражении у животных центральной нервной системы. При этом в соседней Намибии пока не зафиксированы случаи странных смертей среди слонов.

На текущий день в Ботсване в условиях дикой природы обитают около 130 тыс. слонов. Ни в одной другой африканской стране нет столь значительного числа этих животных. Всего на территории Африке сейчас насчитывается 350 тыс. слонов.

Как стало известно ранее, в прошлои году в Эфиопии массово умирали бегемоты.

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