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У “Борисполі” здійснив аварійну посадку літак

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні в міжнародному аеропорту “Бориспіль” здійснив аварійну посадку літак. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар аеропорту “Бориспіль” Тетяна Ярош.

“Було повідомлення про аварійну посадку стосовно літака, що здійснював рейс „Гельсінкі-Київ“. Він приземлився абсолютно нормально. Постраждалих немає. Літак сідав о 14.15”, — повідомила прес-секретар.

Вона додала, що літак належить компанії МАУ.

Нагадаємо, двічі прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” фіксували випадки дачі неправомірної грошової винагороди у міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

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