У “Борисполі” здійснив аварійну посадку літак
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні в міжнародному аеропорту “Бориспіль” здійснив аварійну посадку літак. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар аеропорту “Бориспіль” Тетяна Ярош.
“Було повідомлення про аварійну посадку стосовно літака, що здійснював рейс „Гельсінкі-Київ“. Він приземлився абсолютно нормально. Постраждалих немає. Літак сідав о 14.15”, — повідомила прес-секретар.
Вона додала, що літак належить компанії МАУ.
Нагадаємо, двічі прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” фіксували випадки дачі неправомірної грошової винагороди у міжнародному аеропорту “Бориспіль”.