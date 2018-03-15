У “Борисполі” здійснив аварійну посадку літак

“Було повідомлення про аварійну посадку стосовно літака, що здійснював рейс „Гельсінкі-Київ“. Він приземлився абсолютно нормально. Постраждалих немає. Літак сідав о 14.15”, — повідомила прес-секретар.

Вона додала, що літак належить компанії МАУ.

Нагадаємо, двічі прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” фіксували випадки дачі неправомірної грошової винагороди у міжнародному аеропорту “Бориспіль”.