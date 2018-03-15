В "Борисполе" совершил аварийную посадку самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня в международном аэропорту "Борисполь" совершил аварийную посадку самолет. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.
"Было сообщение об аварийной посадке относительно самолета, совершавшего рейс "Хельсинки-Киев". Он приземлился абсолютно нормально. Пострадавших нет. Самолет садился в 14.15", - сообщила пресс-секретарь.
Она добавила, что самолет принадлежит компании МАУ.
Напомним, дважды пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" фиксировали случаи дачи неправомерного денежного вознаграждения в международном аэропорту "Борисполь".