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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 24451 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 39341 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44319 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 93355 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 87001 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103120 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В "Борисполе" совершил аварийную посадку самолет

В "Борисполе" совершил аварийную посадку самолет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня в международном аэропорту "Борисполь" совершил аварийную посадку самолет. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.

"Было сообщение об аварийной посадке относительно самолета, совершавшего рейс "Хельсинки-Киев". Он приземлился абсолютно нормально. Пострадавших нет. Самолет садился в 14.15", - сообщила пресс-секретарь.

Она добавила, что самолет принадлежит компании МАУ.

Напомним, дважды пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" фиксировали случаи дачи неправомерного денежного вознаграждения в международном аэропорту "Борисполь".

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