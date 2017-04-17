У "Борисполі" затримали росіянку, яка може бути причетна до тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сьогодні в аеропорту “Бориспіль”, під час оформлення пасажирів рейсу “Амман-Київ”, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” затримали громадянку Росії, яка перебуває у міжнародному розшуку, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, 30-річна громадянка Російської Федерації розшукується в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу за статтею 205.5 частина 2 “Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации” Карного кодексу Російської Федерації та прибула в Україну з Йорданії з чотирма неповнолітніми дітьми з метою отримання статусу біженця.
“По даному факту повідомлено Укрбюро Інтерполу в м. Києві та СБУ. Громадянці було роз’яснено вимоги чинного законодавства України та вручено пам’ятку “Інформація для осіб які на законних підставах прибули в Україну з метою визнаними бути біженцями,або особами які потребують додаткового захисту в Україні”, — йдеться у повідомленні.
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У прес-службу ДПСУ також повідомили, що затриману разом з дітьми передано співробітникам Національної поліції.