В "Борисполе" задержали россиянку, которая может быть причастна к терроризму

Как сообщили в пресс-службе, 30-летняя гражданка Российской Федерации разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье 205.5 часть 2 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" Уголовного кодекса Российской Федерации и прибыла в Украину с Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получения статуса беженца.

"По данному факту сообщено Укрбюро Интерпола в г.Киеве и СБУ. Гражданке было разъяснено требования действующего законодательства Украины и вручены памятка "Информация для лиц, которые на законных основаниях прибыли в Украину с целью признанными быть беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите в Украине", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе ГПСУ также сообщили, что задержанную вместе с детьми передано сотрудникам Национальной полиции.