У "Борисполі" викрили п'ятьох іранців, які намагалися потрапити до ЄС за підробними паспортами

ukru
18:19 • 25915 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 60560 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 67553 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 126509 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 114699 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 134842 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 131797 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127850 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171802 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268736 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
30 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 94391 перегляди
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 40846 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 68298 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 104771 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 65532 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 30060 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 126290 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 134706 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 131713 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 115302 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 25821 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 23462 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 21297 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 65532 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 94391 перегляди
Актуальне
У "Борисполі" викрили п'ятьох іранців, які намагалися потрапити до ЄС за підробними паспортами

У "Борисполі" викрили п'ятьох іранців, які намагалися потрапити до ЄС за підробними паспортами

Київ • УНН

 • 11247 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. П'ятьох громадян Ірану, які намагалися провернути афери в аеропорту "Бориспіль", викрили співробітники Держприкордонслужби. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.

Скористатися підробленими документами та вилетіти до країн Європейського Союзу іноземцям, які транзитом прямували через Україну, завадили військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" та представники прикордонного оперативно-розшукового підрозділу.

До подорожей, як з'ясувалося, іноземці ретельно готувались, адже придбали не тільки по два квитки у різні напрямки, а й підроблені паспорти.

У першому випадку двоє громадян Ірану – чоловік та жінка, використовуючи підроблені паспортні документи громадян Ізраїлю, намагались вилетіти до Барселони. При цьому іноземці приховали свої справжні іранські документи та квитки до Тбілісі. Як встановили прикордонники – у паспортах, що використовували горе-мандрівники, замінені сторінки з установчими даними. Зі слів іноземців – підроблені закордонні паспорти вони придбали в Єревані, заплативши за них кожен по три тисячі доларів США.

Інші громадяни Ірану – двоє чоловіків та жінка, спочатку повідомили, що летять до Єревану, пред’явивши відповідні квитки та паспорти. Але пильність допомогла прикордонникам вивести іноземців "на чисту воду". Виявилося, що "завбачливі туристи" мали з собою підроблені документи громадян Іспанії, по яким планували потрапити на інший рейс – до однієї з країн Євросоюзу. Під час розмови іноземці повідомили, що підроблені паспорти придбали в Греції. Зі слів фальшиві документи обійшлися їм у 1 100 доларів США кожний. Цікавим також було те, що 45-річна іранка хотіла видати себе за громадянку Іспанії, на 10 років молодшою за себе.

Прикордонники притягнули іноземців до адміністративної відповідальності, на три роки заборонили їм в’їзд на територію України, а також вилучили підроблені документи.

Нагадаємо, СБУ затримала одного з лідерів "Ісламської держави".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.22
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18