У "Борисполі" викрили п'ятьох іранців, які намагалися потрапити до ЄС за підробними паспортами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. П'ятьох громадян Ірану, які намагалися провернути афери в аеропорту "Бориспіль", викрили співробітники Держприкордонслужби. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.
Скористатися підробленими документами та вилетіти до країн Європейського Союзу іноземцям, які транзитом прямували через Україну, завадили військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" та представники прикордонного оперативно-розшукового підрозділу.
До подорожей, як з'ясувалося, іноземці ретельно готувались, адже придбали не тільки по два квитки у різні напрямки, а й підроблені паспорти.
У першому випадку двоє громадян Ірану – чоловік та жінка, використовуючи підроблені паспортні документи громадян Ізраїлю, намагались вилетіти до Барселони. При цьому іноземці приховали свої справжні іранські документи та квитки до Тбілісі. Як встановили прикордонники – у паспортах, що використовували горе-мандрівники, замінені сторінки з установчими даними. Зі слів іноземців – підроблені закордонні паспорти вони придбали в Єревані, заплативши за них кожен по три тисячі доларів США.
Інші громадяни Ірану – двоє чоловіків та жінка, спочатку повідомили, що летять до Єревану, пред’явивши відповідні квитки та паспорти. Але пильність допомогла прикордонникам вивести іноземців "на чисту воду". Виявилося, що "завбачливі туристи" мали з собою підроблені документи громадян Іспанії, по яким планували потрапити на інший рейс – до однієї з країн Євросоюзу. Під час розмови іноземці повідомили, що підроблені паспорти придбали в Греції. Зі слів фальшиві документи обійшлися їм у 1 100 доларів США кожний. Цікавим також було те, що 45-річна іранка хотіла видати себе за громадянку Іспанії, на 10 років молодшою за себе.
Прикордонники притягнули іноземців до адміністративної відповідальності, на три роки заборонили їм в’їзд на територію України, а також вилучили підроблені документи.
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