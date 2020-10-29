У “Борисполі” викрили іноземця, якому дружина купила фальшивий паспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” викрили громадянина Ірану, якому дружина купила фальшивий паспорт громадянина Великої Британії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
“Прикордонники в авіаційному пункті пропуску “Бориспіль” викрили чоловіка, який мандрував з фальшивим паспортом громадянина Великобританії. Під час перевірки документа пасажира, який прилетів зі Стамбула, співробітники Держприкордонслужби виявили певні ознаки підробки паспорта. Лжебританець зізнався, що насправді є громадянином Ірану, а фальшиві папери йому купила дружина”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що іранцю заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. Йому доведеться повертатися зворотним рейсом у Туреччину.
“А у Закарпатській області прикордонники виявили іншого громадянина Ірану з проблемними документами. Іноземець їхав у таксі, яке наряд відділу "Ужгород" зупинив на контрольному посту. Пасажир-іранець пред’явив анульовану посвідку на постійне проживання в Україні. Прикордонники доставили його у пункт тимчасового тримання, звідки порушника планують передати представникам міграційної служби”, - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у "Борисполі" жінку викрили на спробі ввезти 70 тис. наркотичних пігулок з Йорданії.