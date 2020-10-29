В "Борисполе" разоблачили иностранца, которому жена купила фальшивый паспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В аэропорту "Борисполь" разоблачили гражданина Ирана, которому жена купила фальшивый паспорт гражданина Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
"Пограничники в авиационном пункте пропуска "Борисполь" разоблачили мужчину, который путешествовал с фальшивым паспортом гражданина Великобритании. Во время проверки документа пассажира, прилетевшего из Стамбула, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили определенные признаки подделки паспорта. Лжебританец признался, что на самом деле является гражданином Ирана, а фальшивые бумаги ему купила жена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иранцу запретили въезд в Украину на 3 года. Ему придется возвращаться обратным рейсом в Турцию.
"А в Закарпатской области пограничники обнаружили другого гражданина Ирана с проблемными документами. Иностранец ехал в такси, которое наряд отдела "Ужгород" остановил на контрольном посту. Пассажир-иранец предъявил аннулированный вид на жительство в Украине. Пограничники доставили его в пункт временного содержания, откуда нарушителя планируют передать представителям миграционной службы", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в "Борисполе" женщину уличили в попытке ввезти 70 тыс. наркотических таблеток из Иордании.