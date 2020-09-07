У "Борисполі" в ручній поклажі виявили 22 кг срібла на 650 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У пункті пропуску "Бориспіль" виявили перевізника дорогоцінних металів, який прямував із Туреччини. Про це повідомляє ДПСУ, інформує УНН.
"У чоловіка, який прямував із Туреччини в Україну прикордонники спільно з працівниками митниці виявили майже 22 кг срібла у ручній поклажі. Викрити правопорушника вдалось завдяки попередньо отриманій інформації співробітників головного оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наш співвітчизник по прибуттю в Україну обрав "зелений коридор", чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон.
"Проте завдяки пильності прикордонників у чоловіка виявили майже 22 кг срібла у прикрасах. За попередньою оцінкою, сума виявленого складає 650 тисяч гривень. Точну вартість встановить експертиза, на яку вже відправлено метали", - зазначили прикордонники.
Стосовно українця складено протокол за ст. 471 Митного кодексу "Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю".
Як повідомлялося раніше в УНН, на сьогодні встановлено ціну на банківські метали.