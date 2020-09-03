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У Борисполі у пасажира рейсу з Еміратів вилучили 46 гаджетів Apple

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У пасажира рейсу з ОАЕ київські митники вилучили 46 незадекларованих гаджетів Apple вартістю 22,8 тис. євро. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці Держмитслужби, передає УНН.

У Борисполі у пасажира рейсу з Еміратів вилучили 46 гаджетів Apple

«21 мобільний телефон моделей Iphone 11 та Iphone PRO, 15 бездротових навушників Apple Airpods PRO та 10 годинників Apple Watch Series MWV72 виявили співробітники Київської митниці у валізі пасажира, яка належала українцю. До аеропорту «Бориспіль» чоловік прибув регулярним рейсом з Дубаї. Електроніку та аксесуари митники виявили під час ініційованого ними огляду багажу за допомогою рентген-апарату», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пасажир для проходження митного контролю обрав спрощену смугу «зелений коридор», відповідно жоден з предметів не було задекларовано.

«По факту недекларування товарів стосовно їх власника складено адміністративний протокол за ст. 472 Митного кодексу України. Техніку та аксесуари вилучено. Загальна вартість вилученого становить 22,8 тис. євро», – повідомили у митниці.

Як повідомляв УНН, через "Краківець" намагалися провезти гаджетів на півмільйона гривень та 70 тис. доларів.

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