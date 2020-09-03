В Борисполе у пассажира рейса из Эмиратов изъяли 46 гаджетов Apple
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. У пассажира рейса из ОАЭ киевские таможенники изъяли 46 незадекларированных гаджетов Apple стоимостью 22,8 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы, передает УНН.
“21 мобильный телефон моделей Iphone 11 и Iphone PRO, 15 беспроводных наушников Apple Airpods PRO и 10 часов Apple Watch Series MWV72 обнаружили сотрудники Киевской таможни в чемодане пассажира, который принадлежал украинцу. В аэропорт „Борисполь“ мужчина прибыл регулярным рейсом из Дубаи. Электронику и аксессуары таможенники обнаружили во время инициированного ними досмотра багажа с помощью рентген-аппарата”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажир для прохождения таможенного контроля выбрал упрощенную полосу “зеленый коридор”, в соответствии ни один из предметов не был задекларирован.
“По факту недекларирования товаров относительно их владельца составлен административный протокол по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Техника и аксессуары изъяты. Общая стоимость изъятого составляет 22,8 тыс. евро”, — сообщили в таможне.
Как сообщал УНН, через “Краковец” пытались провезти гаджетов на полмиллиона гривен и 70 тыс. долларов.