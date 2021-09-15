У “Борисполі” провели масштабні аварійно-рятувальні навчання

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З сиренами, парашутистами, військовими гелікоптерами, посадкою літака на пінну подушку, чорною хмарою від керосину, тонною води 15 вересня відбулися масштабні аварійно-рятувальні навчання в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

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“Служба аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів та інші учасники діяли з максимальною віддачею, як в реальних ситуаціях, адже безпека пасажирів — понад усе. Великі навчання вкотре продемонстрували, що авіаційний транспорт є одним з найбезпечніших у світі”, — йдеться у дописі.

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