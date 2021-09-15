В "Борисполе" провели масштабные аварийно-спасательные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. С 35 единицами спецтехники и 170 участниками произошли масштабные аварийно-спасательные учения в Международном аэропорту "Борисполь". Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook, пишет УНН.
Детали
С сиренами, парашютистами, военными вертолетами, посадкой самолета на пенную подушку, черной тучей от керосина, тонной воды 15 сентября состоялись масштабные аварийно-спасательные учения в Международном аэропорту “Борисполь”.
Цитата
“Служба аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов и другие участники действовали с максимальной отдачей, как в реальных ситуациях, ведь безопасность пассажиров — превыше всего. Крупные учения в очередной раз продемонстрировали, что авиационный транспорт является одним из самых безопасных в мире ”, - говорится в заметке.
Напомним
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