В "Борисполе" провели масштабные аварийно-спасательные учения

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128219 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 144110 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120251 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117847 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 151244 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123862 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 166725 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143443 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173054 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

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Актуальное
В "Борисполе" провели масштабные аварийно-спасательные учения

В "Борисполе" провели масштабные аварийно-спасательные учения

Киев  •  УНН

 • 14260 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. С 35 единицами спецтехники и 170 участниками произошли масштабные аварийно-спасательные учения в Международном аэропорту "Борисполь". Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook, пишет УНН.

Детали

С сиренами, парашютистами, военными вертолетами, посадкой самолета на пенную подушку, черной тучей от керосина, тонной воды 15 сентября состоялись масштабные аварийно-спасательные учения в Международном аэропорту “Борисполь”.

Цитата

“Служба аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов и другие участники действовали с максимальной отдачей, как в реальных ситуациях, ведь безопасность пассажиров — превыше всего. Крупные учения в очередной раз продемонстрировали, что авиационный транспорт является одним из самых безопасных в мире ”, - говорится в заметке.

Напомним

В оккупированном Крыму российские военные начали артиллерийские учения, отрабатывают боевые стрельбы.

Украинские Национальные Новости

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