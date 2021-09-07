У Болівії пасажирський автобус зірвався в яр: загинуло понад 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Болівії пасажирський автобус зірвався в яр з висоти 200 метрів. Унаслідок ДТП загинула 21 особа. Про це повідомляє УНН за даними NRC.
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У болівійських Андах на шляху з Морочат у Кіяколо пасажирський автобус перекинувся і впав на 200 метрів в ущелину вздовж дороги. Внаслідок автокатастрофи загинула щонайменше 21 людина. Серед загиблих троє неповнолітніх. Десятьох осіб із травмами доправили в лікарню. Вивести постраждалих із яру допомагали місцеві жителі.
Наразі невідомо, чому перекинувся автобус і чи вижив водій після аварії.
Зазначають, що в Андському регіоні регулярно відбуваються серйозні ДТП, тому що водії занадто швидко їздять дорогами із крутими поворотами.
Нагадаємо
Цими вихідними в китайській східній провінції Аньхой зі скелі впав пікап із 14 пасажирами. Внаслідок аварії загинуло 12 людей.
#FotoNoticias#Bolivia
Al menos 21 personas murieron y 10 resultaron heridas en accidente de bus camino a #Morochata, este lunes, en el departamento de Cochabamba.