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У більшості перехворілих на COVID-19 через пів року є антитіла: дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Згідно з дослідженням Національного інституту здоров'я і добробуту, у більшості інфікованих коронавірусом навесні і раніше була велика кількість антитіл через шість місяців після зараження. Про це пише фінське видання YLE, повідомляє УНН.

У більшості перехворілих на COVID-19 через пів року є антитіла: дослідження

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Епідеміолог пояснила, навіщо здавати ІФА на антитіла до коронавірусу перед вакцинацією і після.

Так, управління охорони здоров'я Фінляндії проводить дослідження на антитіла на більш, ніж 1000 дорослих, які отримали підтверджений позитивний тест на коронавірус протягом останніх шести місяців. Мета дослідження - визначити, як довго можна виявляти антитіла у інфікованих людей, що також повинно вказувати на формування довгострокового імунітету проти повторного зараження. На сьогоднішній день антитіла були виявлені приблизно у 90% з приблизно 900 досліджених зразків. Автори дослідження вважають, що це відкриття додає впевненості у довгостроковому захисті, який дають вакцини від коронавірусу.

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