У більшості перехворілих на COVID-19 через пів року є антитіла: дослідження

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Так, управління охорони здоров'я Фінляндії проводить дослідження на антитіла на більш, ніж 1000 дорослих, які отримали підтверджений позитивний тест на коронавірус протягом останніх шести місяців. Мета дослідження - визначити, як довго можна виявляти антитіла у інфікованих людей, що також повинно вказувати на формування довгострокового імунітету проти повторного зараження. На сьогоднішній день антитіла були виявлені приблизно у 90% з приблизно 900 досліджених зразків. Автори дослідження вважають, що це відкриття додає впевненості у довгостроковому захисті, який дають вакцини від коронавірусу.