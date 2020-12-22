У большинства переболевших COVID-19 через полгода есть антитела: исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Согласно исследованию Национального института здоровья и благосостояния, у большинства инфицированных коронавирусом весной и раньше было большое количество антител через шесть месяцев после заражения. Об этом пишет финское издание YLE, сообщает УНН.
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Так, управление здравоохранения Финляндии проводит исследования на антитела на более чем 1000 взрослых, получивших подтвержденный положительный тест на коронавирус в течение последних шести месяцев. Цель исследования - определить, как долго можно выявлять антитела у инфицированных людей, что также должно указывать на формирование долгосрочного иммунитета против повторного заражения. На сегодняшний день антитела были обнаружены примерно у 90% из примерно 900 исследованных образцов. Авторы исследования считают, что это открытие добавляет уверенности в долгосрочной защите, которую дают вакцины от коронавируса.