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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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У большинства переболевших COVID-19 через полгода есть антитела: исследование

Киев • УНН

 • 21755 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Согласно исследованию Национального института здоровья и благосостояния, у большинства инфицированных коронавирусом весной и раньше было большое количество антител через шесть месяцев после заражения. Об этом пишет финское издание YLE, сообщает УНН.

У большинства переболевших COVID-19 через полгода есть антитела: исследование

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Так, управление здравоохранения Финляндии проводит исследования на антитела на более чем 1000 взрослых, получивших подтвержденный положительный тест на коронавирус в течение последних шести месяцев. Цель исследования - определить, как долго можно выявлять антитела у инфицированных людей, что также должно указывать на формирование долгосрочного иммунитета против повторного заражения. На сегодняшний день антитела были обнаружены примерно у 90% из примерно 900 исследованных образцов. Авторы исследования считают, что это открытие добавляет уверенности в долгосрочной защите, которую дают вакцины от коронавируса.

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