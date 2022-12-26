У Біловодську Старобільського району проходять лікування до 300 поранених представників ПВК “вагнер"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців приватних військових компаній. Про це йдеться в повідомленні Генштабу, пише УНН.
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В населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК “вагнер”. Крім того, в Первомайську, на території так званого “військового шпиталю”, що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут.
24 грудня Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області. Втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.
25 грудня, на тимчасово зайнятій території Херсонської області, загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 - пораненими. Також знищено близько 5 одиниць військової техніки різного типу.
Додамо
Згідно з заниженою оцінкою США, наразі сили російського угрупування в Україні налічують 50 тисяч найманців, з яких 10 тисяч - "контрактники", інші 40 тисяч є засудженими.